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Залужный: Bayraktar за три дня уничтожили российской техники на 26,5 млн долларов

Залужный: Bayraktar за три дня уничтожили российской техники на 26,5 млн долларов В Украине в течение трех суток, с 31 августа по 2 сентября, парой БПЛА Bayraktar ТВ-2 уничтожено российской техники общей стоимостью около 26,5 миллиона долларов.
В регионе
3 сентября 2022 г. 13:33
Залужный: Bayraktar за три дня уничтожили российской техники на 26,5 млн долларов

В Украине в течение трех суток, с 31 августа по 2 сентября, парой БПЛА Bayraktar ТВ-2 уничтожено российской техники общей стоимостью около 26,5 миллиона долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный.

По его словам, в этом списке 8 единиц танков Т-72 (ориентировочная стоимость одного 3 миллиона долларов); по одной единице САУ АКАЦИЯ (1,6 миллиона долларов); БМП (0,6 миллиона долларов); гаубицы (0,3 миллиона долларов).

Также были повреждены 5 танков Т-72, одна БМП на 1,85 миллиона долларов.

"Общая стоимость уничтоженной и поврежденной российской техники - 28,35 миллиона долларов", - добавил Залужный.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоUkrayna Baş Komandanı: “Üç gündə 2 “Bayraktar” Rusiyanın 26,5 milyon dollarlıq texnikasını məhv edib”

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