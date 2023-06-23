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Baykar хочет начать производство БПЛА в Украине в 2025 году

Baykar хочет начать производство БПЛА в Украине в 2025 году Турецкая компания Baykar рассчитывает начать производство боевых БПЛА Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci в Украине в 2025 году.
В регионе
23 июня 2023 г. 09:40
Baykar хочет начать производство БПЛА в Украине в 2025 году

Турецкая компания Baykar рассчитывает начать производство боевых БПЛА Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci в Украине в 2025 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил гендиректор компании Халук Байрактар.

"Строительные работы на местном дочернем предприятии Baykar [в Украине], ООО "Авиа венчурс", идут в соответствии с планом, а открытие намечено на 2025 год", - приводит его слова в пятницу газета Yeni Akit.

Глава компании отметил, что "основная часть подготовительных работ [на заводе] уже ведется". По его словам, "ожидается, что завод будет электрифицирован в июле".

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Версия на английском языке Baykar wants to start UAV production in Ukraine in 2025

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