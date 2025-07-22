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Бауржан Аленов: Поток иностранных граждан в Казахстан за полгода вырос на 12,5%

Бауржан Аленов: Поток иностранных граждан в Казахстан за полгода вырос на 12,5% В Казахстан в первом полугодии 2025 года въехало более 7,5 млн иностранцев, что на 600 тыс. или на 12,5% больше, чем в аналогичный период прошлого года.
В регионе
22 июля 2025 г. 11:03
Бауржан Аленов: Поток иностранных граждан в Казахстан за полгода вырос на 12,5%

В Казахстан в первом полугодии 2025 года въехало более 7,5 млн иностранцев, что на 600 тыс. или на 12,5% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Как передает казахстанское бюро Report об этом на заседании правительства во вторник заявил и.о. Министра внутренних дел Бауржан Аленов.

"Из этих 7,5 млн выехало 7,2 млн человек. В Казахстан, в основном, 90% въезжают из стран СНГ", - уточнил Аленов.

По его информации, в стране постоянно проживают 212 тыс. иностранцев, преимущественно: в городе Алматы - 42 тыс., Алматинской области - 32 тыс., в столице - Астане и Карагандинской области - по 17 тыс.

"За три года количество постоянно проживающих иностранцев возросло на 42%. Временно пребывают - 430 тыс., из них с целью работы 360 тыс", - уточнил Аленов.

По его словам, 46 тыс. иностранцев привлечены за нарушение правил пребывания. Почти 10 тыс. иностранцев выдворены за пределы Казахстана, с запретом на въезд сроком на 5 лет.

Возбуждено 7 уголовных дел по фактам неоднократного нарушение правил использования трудового мигранта.

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