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Батарея С-300 отработала защиту от атак на важные военные объекты в Подмосковье

Батарея С-300 отработала защиту от атак на важные военные объекты в Подмосковье Тренировка по отражению воздушных атак на важные военные и административные объекты прошла в Подмосковье с привлечением батареи зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300.
В регионе
21 января 2023 г. 18:07
Батарея С-300 отработала защиту от атак на важные военные объекты в Подмосковье

Тренировка по отражению воздушных атак на важные военные и административные объекты прошла в Подмосковье с привлечением батареи зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Минобороны России.

"В Московской области состоялась тренировка с личным составом зенитной ракетной бригады Западного военного округа по отражению воздушных атак на важные военные, промышленные и административные объекты", - говорится в размещенном на сайте министерства сообщении пресс-службы Западного военного округа.

Как отметили в военном ведомстве, во время марша в район несения боевого дежурства батареи ЗРК С-300 военнослужащие отразили нападение диверсионной группы условного противника на колонну техники. Под прикрытием дымовой завесы колонна смогла выйти из-под атаки и продолжить выполнение задачи.

"Расчеты батареи развернули комплексы в боевой порядок и приступили к дежурству. При обнаружении целей, имитирующих летательные аппараты и баллистические ракеты, зенитчики выполнили электронные пуски ракет", - добавили в МО РФ.

В тренировке задействовали более 150 военнослужащих и свыше 30 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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