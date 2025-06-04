О нас

Бастрыкин назвал сумму ущерба от трех терактов в Курской и Брянской областях РФ

Бастрыкин назвал сумму ущерба от трех терактов в Курской и Брянской областях РФ Более 1 млрд рублей составил ущерб от трех терактов в Курской и Брянской областях России.
В регионе
4 июня 2025 г. 19:41
Бастрыкин назвал сумму ущерба от трех терактов в Курской и Брянской областях РФ

Более 1 млрд рублей составил ущерб от трех терактов в Курской и Брянской областях России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава СК России Александр Бастрыкин на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

"Общий размер причиненного в результате терактов ущерба после оценки составляет более 1 млрд рублей. Расследование теракта ведется в тесном взаимодействии с органами ФСБ и МВД России", - сказал он.

Бастрыкин также отметил, что мощность взрывных устройств, при подрыве которых произошло обрушение моста с поездом в Брянской области, составила около 15 кг в тротиловом эквиваленте.

"Экспертами установлено, что взрывные устройства были снаряжены пластичным взрывчатым веществом иностранного производства. Их мощность составила около 15 кг тротилового эквивалента. Что очень важно - было установлено, что при подрыве использовался блок управления украинского производства", - сказал Бастрыкин.

По его словам, следователи установили места закладки трех взрывных устройств в Брянской области, где произошел подрыв моста. Вместе с тем, он отметил, что во время второго теракта в Брянской области, который произошел на перегоне Унеча и Жеча 1 июня, произошло срабатывание пяти СВУ, установленных под железнодорожное полотно. "Подрыв взрывных устройств произошел непосредственно под локомотивом", - сказал он. По словам главы СК, на месте происшествия обнаружено еще два несработавших взрывных устройства.

Также Бастрыкин отметил, что в Курской области на железной дороге также установлен подрыв пяти взрывных устройств. "Осмотром места происшествия установлено, что на железнодорожном полотне и под опорами железнодорожного моста произошел одновременный подрыв пяти самодельных взрывных устройств. Экспертами установлено, что взрывные устройства были снаряжены пластичным взрывчатым веществом иностранного производства", - сказал он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Kursk və Bryansk vilayətlərindəki terror aktları nəticəsində dəymiş zərərin miqdarı açıqlanıb

Экслюзивные новости

Марк Альфельди-Борусс: Соглашение SOCAR и MOL открывает новый этап энергопартнерства Баку и Будапешта - ИНТЕРВЬЮ
Марк Альфельди-Борусс: Соглашение SOCAR и MOL открывает новый этап энергопартнерства Баку и Будапешта - ИНТЕРВЬЮ
4 июня 2025 г. 12:05
Селим Гювен: ACWA Power заинтересована в проектах трансграничной зеленой энергетики с участием Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Селим Гювен: ACWA Power заинтересована в проектах трансграничной "зеленой энергетики" с участием Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
4 июня 2025 г. 11:31
Министр Гвинеи-Бисау: Мы начинаем налаживать сотрудничество с Азербайджаном по ключевым секторам экономики - ЭКСКЛЮЗИВ
Министр Гвинеи-Бисау: Мы начинаем налаживать сотрудничество с Азербайджаном по ключевым секторам экономики - ЭКСКЛЮЗИВ
3 июня 2025 г. 09:00
Петр Бинхак: Азербайджан является перспективным партнером Чехии в сфере возобновляемой энергетики
Петр Бинхак: Азербайджан является перспективным партнером Чехии в сфере возобновляемой энергетики
30 мая 2025 г. 16:55
Петр Бинхак: Чехия рассматривает Азербайджан как важное звено в диверсификации источников поставок газа - ИНТЕРВЬЮ
Петр Бинхак: Чехия рассматривает Азербайджан как важное звено в диверсификации источников поставок газа - ИНТЕРВЬЮ
30 мая 2025 г. 12:54
Мухтар Бабаев: Каспий не должен повторить судьбу озера Урмия и Аральского моря
Мухтар Бабаев: Каспий не должен повторить судьбу озера Урмия и Аральского моря
29 мая 2025 г. 15:13
Венгрия готова делиться с Азербайджаном опытом внедрения нацсистемы по управлению e-commerce
Венгрия готова делиться с Азербайджаном опытом внедрения нацсистемы по управлению e-commerce
26 мая 2025 г. 16:03
Генерал таможни Венгрии: С Азербайджаном в июне планируем подписать соглашение
Генерал таможни Венгрии: С Азербайджаном в июне планируем подписать соглашение
26 мая 2025 г. 12:49
Кристоф Петер Бакаи: Таможенное партнерство Венгрии с Азербайджаном усиливает интеграцию ОТГ с ЕС - ИНТЕРВЬЮ
Кристоф Петер Бакаи: Таможенное партнерство Венгрии с Азербайджаном усиливает интеграцию ОТГ с ЕС - ИНТЕРВЬЮ
26 мая 2025 г. 11:32
Счетная палата: Органы аудита обязаны создавать безопасные механизмы для информаторов о коррупции
Счетная палата: Органы аудита обязаны создавать безопасные механизмы для информаторов о коррупции
24 мая 2025 г. 12:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi