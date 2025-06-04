Бастрыкин назвал сумму ущерба от трех терактов в Курской и Брянской областях РФ

Более 1 млрд рублей составил ущерб от трех терактов в Курской и Брянской областях России.

Более 1 млрд рублей составил ущерб от трех терактов в Курской и Брянской областях России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава СК России Александр Бастрыкин на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

"Общий размер причиненного в результате терактов ущерба после оценки составляет более 1 млрд рублей. Расследование теракта ведется в тесном взаимодействии с органами ФСБ и МВД России", - сказал он.

Бастрыкин также отметил, что мощность взрывных устройств, при подрыве которых произошло обрушение моста с поездом в Брянской области, составила около 15 кг в тротиловом эквиваленте.

"Экспертами установлено, что взрывные устройства были снаряжены пластичным взрывчатым веществом иностранного производства. Их мощность составила около 15 кг тротилового эквивалента. Что очень важно - было установлено, что при подрыве использовался блок управления украинского производства", - сказал Бастрыкин.

По его словам, следователи установили места закладки трех взрывных устройств в Брянской области, где произошел подрыв моста. Вместе с тем, он отметил, что во время второго теракта в Брянской области, который произошел на перегоне Унеча и Жеча 1 июня, произошло срабатывание пяти СВУ, установленных под железнодорожное полотно. "Подрыв взрывных устройств произошел непосредственно под локомотивом", - сказал он. По словам главы СК, на месте происшествия обнаружено еще два несработавших взрывных устройства.

Также Бастрыкин отметил, что в Курской области на железной дороге также установлен подрыв пяти взрывных устройств. "Осмотром места происшествия установлено, что на железнодорожном полотне и под опорами железнодорожного моста произошел одновременный подрыв пяти самодельных взрывных устройств. Экспертами установлено, что взрывные устройства были снаряжены пластичным взрывчатым веществом иностранного производства", - сказал он.