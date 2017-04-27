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    Названо число возбужденных в России дел о терроризме и экстремизме в 2016 году

    Из них в суд было направлено 522 уголовных дела об экстремизме и 98 дел о терроризме

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что СК в прошедшем году возбудил свыше 1,1 тыс. уголовных дел о терроризме и экстремизме, cообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    "В 2016 году следователями СК России возбуждено 882 уголовных дела о преступлениях экстремистской направленности и 283 дела о преступлениях террористической направленности", — заявил он.

    Отмечается, что в из них в суд было направлено 522 уголовных дела об экстремизме и 98 дел о терроризме.

    По словам Бастрыкина, по многим делам уже вынесены обвинительные приговоры.

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