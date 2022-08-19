Басманный суд отложил вопрос о ликвидации "Сохнута" на 19 сентября

Суд по ликвидации еврейского агентства "Сохнут" в России отложен на месяц.

Суд по ликвидации еврейского агентства "Сохнут" в России отложен на месяц.

Как сообщает Report со ссылкой на "Коммерсант", представитель организации на суде просил назначить "двухмесячную примирительную процедуру".

Перенос на месяц связан со вторым ходатайством "Сохнута", которое было подано "чтобы сформировать позицию по новым письменным доказательствам и постараться устранить выявленные нарушения".

"Изучаем новые документы, приобщенные к делу. Рассчитываем на то, что организация продолжит работу в России", - сказал адвокат "Сохнута" Андрей Гришаев у здания Басманного суда.

Минюст попросил ликвидировать агентство в июле, и настаивает, что "Сохнут" нарушал российское законодательство при работе. По данным издания Jerusalem Post, претензии российских властей связаны со "сбором и передачей персональных данных россиян в Израиль и утечке мозгов". Премьер-министр Израиля заявлял, что закрытие офисов организации повлияет на отношения с Россией.

"Сохнут" оказывает помощь в репатриации евреев в Израиль по всему миру. В России у организации есть офисы в девяти городах. Представили "Сохнута" говорили, что организация может перевести работу в РФ на удаленный режим.