Башар Асад направил сирийской ветви РПК 4 самолета с оружием

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Режим Башара Асада направил YPG, считающейся сирийской ветвью РПК, 4 самолета с оружием и беоприпасами.
Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, информацию об этом распространило иранское агентство Fars.
Согласно информации, ночью 8 февраля в аэропорту в регионе Камышли сирийской провинции Хасеке приземлились 4 самолета.
Сообщается, что это оружие и боеприпасы будут использованы во время операции по возвращению поселка Аль-Шадади, находящегося под контролем террористической группировки ИГИЛ.
Информация о стране-производителе оружия не сообщается.
Отметим, что в своих выступлениях должностные лица России неоднократно объявляли об оказанной ими помощи курдским солдатам. США также не скрывают о том, что снабжают оружием данную группировку.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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