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    Башар Асад направил сирийской ветви РПК 4 самолета с оружием

    Информация о стране-производителе оружия не сообщается

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Режим Башара Асада направил YPG, считающейся сирийской ветвью РПК, 4 самолета с оружием и беоприпасами. 

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, информацию об этом распространило иранское агентство Fars.

    Согласно информации, ночью 8 февраля в аэропорту в регионе Камышли сирийской провинции Хасеке приземлились 4 самолета. 

    Сообщается, что это оружие и боеприпасы будут использованы во время операции по возвращению поселка Аль-Шадади, находящегося под контролем террористической группировки ИГИЛ. 

    Информация о стране-производителе оружия не сообщается.

    Отметим, что в своих выступлениях должностные лица России неоднократно объявляли об оказанной ими помощи курдским солдатам. США также не скрывают о том, что снабжают оружием данную группировку. 

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