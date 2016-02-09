Башар Асад направил сирийской ветви РПК 4 самолета с оружием

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Режим Башара Асада направил YPG, считающейся сирийской ветвью РПК, 4 самолета с оружием и беоприпасами.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, информацию об этом распространило иранское агентство Fars.

Согласно информации, ночью 8 февраля в аэропорту в регионе Камышли сирийской провинции Хасеке приземлились 4 самолета.

Сообщается, что это оружие и боеприпасы будут использованы во время операции по возвращению поселка Аль-Шадади, находящегося под контролем террористической группировки ИГИЛ.

Информация о стране-производителе оружия не сообщается.

Отметим, что в своих выступлениях должностные лица России неоднократно объявляли об оказанной ими помощи курдским солдатам. США также не скрывают о том, что снабжают оружием данную группировку.