О нас

Барро: Армения и Франция намерены подготовить документ о стратегическом партнерстве

Барро: Армения и Франция намерены подготовить документ о стратегическом партнерстве Армения и Франция намерены подготовить документ о стратегическом партнерстве.
В регионе
26 мая 2025 г. 14:44
Барро: Армения и Франция намерены подготовить документ о стратегическом партнерстве

Армения и Франция намерены подготовить документ о стратегическом партнерстве.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, который находится с визитом в Ереване.

"Отношения между нашими странами уже стратегические. Но мы намерены закрепить это на бумаге, придать уже существующим глубоким отношениям уровень стратегического партнерства", - отметил он.

По его словам, Франция планирует открыть консульское агентство в Горисе.

Барро отметил, что в ближайшее время французское агентство по международному сотрудничеству Expertise France откроет свое представительство в Армении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Barro: Armenia and France intend to prepare document on strategic partnership
Версия на азербайджанском языке Jan-Noel Barro: Fransa Gorusda konsulluq agentliyi açmağı planlaşdırır

Экслюзивные новости

Венгрия готова делиться с Азербайджаном опытом внедрения нацсистемы по управлению e-commerce
Венгрия готова делиться с Азербайджаном опытом внедрения нацсистемы по управлению e-commerce
26 мая 2025 г. 16:03
Генерал таможни Венгрии: С Азербайджаном в июне планируем подписать соглашение
Генерал таможни Венгрии: С Азербайджаном в июне планируем подписать соглашение
26 мая 2025 г. 12:49
Кристоф Петер Бакаи: Таможенное партнерство Венгрии с Азербайджаном усиливает интеграцию ОТГ с ЕС - ИНТЕРВЬЮ
Кристоф Петер Бакаи: Таможенное партнерство Венгрии с Азербайджаном усиливает интеграцию ОТГ с ЕС - ИНТЕРВЬЮ
26 мая 2025 г. 11:32
Счетная палата: Органы аудита обязаны создавать безопасные механизмы для информаторов о коррупции
Счетная палата: Органы аудита обязаны создавать безопасные механизмы для информаторов о коррупции
24 мая 2025 г. 12:08
СВМДА: Утверждение Устава организации в новом статусе ожидается в 2026 году в Баку
СВМДА: Утверждение Устава организации в новом статусе ожидается в 2026 году в Баку
22 мая 2025 г. 17:10
Генсек: Под Председательством Азербайджана СВМДА движется к статусу полноценной международной организации - ИНТЕРВЬЮ
Генсек: Под Председательством Азербайджана СВМДА движется к статусу полноценной международной организации - ИНТЕРВЬЮ
22 мая 2025 г. 15:07
Совет Европы: Поддерживаем регулярные контакты с Баку и Ереваном
Совет Европы: Поддерживаем регулярные контакты с Баку и Ереваном
22 мая 2025 г. 09:26
Дорин Жунгиету: Молдова заинтересована в производстве биогаза совместно с Азербайджаном
Дорин Жунгиету: Молдова заинтересована в производстве биогаза совместно с Азербайджаном
20 мая 2025 г. 17:41
Молдова приглашает Азербайджан принять участие в аукционах на строительство объектов ВИЭ
Молдова приглашает Азербайджан принять участие в аукционах на строительство объектов ВИЭ
20 мая 2025 г. 16:52
Министр энергетики Молдовы: Единая тарифная политика сделает SGC еще более привлекательным - ИНТЕРВЬЮ
Министр энергетики Молдовы: Единая тарифная политика сделает SGC еще более привлекательным - ИНТЕРВЬЮ
20 мая 2025 г. 12:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi