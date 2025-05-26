Барро: Армения и Франция намерены подготовить документ о стратегическом партнерстве

Армения и Франция намерены подготовить документ о стратегическом партнерстве.

Армения и Франция намерены подготовить документ о стратегическом партнерстве.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, который находится с визитом в Ереване.

"Отношения между нашими странами уже стратегические. Но мы намерены закрепить это на бумаге, придать уже существующим глубоким отношениям уровень стратегического партнерства", - отметил он.

По его словам, Франция планирует открыть консульское агентство в Горисе.

Барро отметил, что в ближайшее время французское агентство по международному сотрудничеству Expertise France откроет свое представительство в Армении.