 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Банки Еревана приостановили продажу долларов и евро

    Курс доллара колеблется в районе 540 – 560 драмов

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Днем 17 декабря  банки Еревана приостановили продажу долларов и евро, а в пунктах обмена валюты продажа была ограниченной, сообщает Report со ссылкой на News.am.

    Армянские СМИ сообщают, что перед зданиями банков возникли большие очереди.

    «У нас курс доллара колеблется в районе 540 – 560 драмов. На данный момент у нас нет ни долларов, ни евро. Не знаем, когда будет. Утром у нас было около 1000 долларов и 500 евро», - заявил сотрудник одного из банков.

    В пунктах обмена Еревана курс продажи доллара составляет в среднем  590 драмов, а купли – 560 драмов. Лимит конвертируемой суммы не может превышать 1500 долларов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi