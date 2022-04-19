Банк России допускает дальнейшее снижение ключевой ставки

Банк России подтвердил сигнал по дальнейшим шагам по ключевой ставке: допускает дальнейшее ее снижение на ближайших заседаниях.

Банк России подтвердил сигнал по дальнейшим шагам по ключевой ставке: допускает дальнейшее ее снижение на ближайших заседаниях.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил первый зампред регулятора Владимир Чистюхин.

"Мы допускаем дальнейшее снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях", — сказал он в ходе заседания правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Регулятор 8 апреля экстренно снизил ключевую ставку до 17% годовых с 20% и допустил возможность продолжения ее уменьшения на ближайших заседаниях. ЦБ тогда указал, что годовая инфляция в стране продолжит возрастать в силу эффекта базы, но недельные данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен.

В понедельник глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что на следующем заседании по ключевой ставке оценит ситуацию в экономике, однако понимает необходимость доступных ставок по кредитам экономике.