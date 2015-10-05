​Банк Москвы подал иск о признании Тельмана Исмаилова банкротом

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Банк Москвы подал в арбитражный суд иск о признании банкротом бывшего владельца Черкизовского рынка, основателя группы АСТ Тельмана Исмаилова, сообщает Report cо ссылкой на "Коммерсантъ".

Как говорится в иске, поданном 1 октября в арбитражный суд Москвы, с сентября 2012-го по февраль 2014 года банк предоставил три кредита на общую сумму более 230 млн. долларов ООО "Руслайн 2000" и голландской Tropicano Finance B.V. Обе компании, как утверждает Банк Москвы, были связаны с АСТ, а ее бенефициар Тельман Исмаилов дал личные поручительства о возврате кредита в установленные сроки.

Ни проценты, ни основной долг, как следует из иска, выплачены не были. В результате общая задолженность Исмаилова как поручителя, с учетом всех пени и просроченных процентов, достигла к 1 октября 286,4 млн. долларов. В Банке Москвы посчитали, что, поскольку Исмаилов "в течение длительного времени не исполняет денежные обязательства", он является неплатежеспособным. В связи с этим юристы банка попросили арбитраж признать Исмаилова несостоятельным и "ввести процедуры реструктуризации долгов гражданина".

В пресс-службе группы ВТБ, в структуру которого входит Банк Москвы, подтвердили факт подачи иска. Сам бизнесмен пока никак не прокомментировал ситуацию.

По информации "Коммерсанта", это не первая попытка Банка Москвы урегулировать вопрос с задолженностью бывшего владельца Черкизовского рынка. Ранее Мещанский суд Москвы наложил арест на имущество Исмаилова, в частности, на земельный участок в деревне Сколково в Одинцовском районе, двухкомнатную квартиру в рабочем поселке Заречье, а также на два жилых дома с участками в поселке Апрелевка Наро-Фоминского района.