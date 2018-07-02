Балаян: Армения не будет поздравлять Эрдогана с избранием на пост президента

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Армения не будет поздравлять Реджеб Тайип Эрдогана с избранием на пост президента. Практика формальных поздравлений между Арменией и Турцией прекратилась еще в 2014 году. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил представитель МИД Армении Тигран Балаян на традиционном брифинге.

По словам Балаяна, до 2014 года страны формально поздравляли друг друга с национальными праздниками.

"После того, как Эрдоган стал президентом в 2014 году практика формальных поздравлений также прекратилась", — сказал Балаян.

Он также отметил, что в нынешней политической ситуации и после предвыборной риторики в Турции трудно ожидать какого-либо развития в армяно-турецких отношениях.

В Турции 24 июня прошли одновременно досрочные парламентские и президентские выборы. Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган одержал победу в первом туре.