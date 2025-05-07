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Баку и Ереван обменялись сведениями о нарушениях на границе

Баку и Ереван обменялись сведениями о нарушениях на границе Азербайджан и Армения обменялись сведениями о нарушениях режима прекращения огня на границе.
В регионе
7 мая 2025 г. 21:24
Баку и Ереван обменялись сведениями о нарушениях на границе

Азербайджан и Армения обменялись сведениями о нарушениях режима прекращения огня на границе.

Как передает Report, об этом на запрос местного портала factor.am сообщили в аппарате премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

"Республика Армения передала Азербайджану соответствующие сведения о нарушениях режима прекращения огня", - отметили в аппарате Пашиняна, уточнив, что Баку также передал армянской стороне информацию о нарушениях.

"Армянская сторона расследовала эти данные и передала азербайджанской стороне соответствующую справку о результатах", - добавили в Ереване.

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Версия на азербайджанском языке Bakı və İrəvan sərhəddəki pozuntular barədə məlumat mübadiləsi ediblər

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