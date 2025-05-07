Баку и Ереван обменялись сведениями о нарушениях на границе

Азербайджан и Армения обменялись сведениями о нарушениях режима прекращения огня на границе.

Азербайджан и Армения обменялись сведениями о нарушениях режима прекращения огня на границе.

Как передает Report, об этом на запрос местного портала factor.am сообщили в аппарате премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

"Республика Армения передала Азербайджану соответствующие сведения о нарушениях режима прекращения огня", - отметили в аппарате Пашиняна, уточнив, что Баку также передал армянской стороне информацию о нарушениях.

"Армянская сторона расследовала эти данные и передала азербайджанской стороне соответствующую справку о результатах", - добавили в Ереване.