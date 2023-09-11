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Бакинский раввин призвал евреев Армении найти убежище в Азербайджане

Бакинский раввин призвал евреев Армении найти убежище в Азербайджане "Если хочешь спастись, отправляйся в Азербайджан! Здесь ты можешь получить гарантию гражданства и безопасности благодаря дружеским отношениям".
В регионе
11 сентября 2023 г. 21:38
Бакинский раввин призвал евреев Армении найти убежище в Азербайджане

"Если хочешь спастись, отправляйся в Азербайджан! Здесь ты можешь получить гарантию гражданства и безопасности благодаря дружеским отношениям".

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении бакинского раввина Замира Исаева, являющийся инициатором кампании раввинов Европы и Америки против использования темы Холокоста и демонизации Азербайджана армянской пропагандой.

Он записал видеообращение к последним евреям, остающимся в Ереване.

Публикуем полную стенограмму этого беспрецедентного воззвания:

"В последнее время со мной связались несколько евреев, которые проживают в Ереване, на которых оказывается колоссальное давление. Им угрожают в связи с инициативой раввинов Европы, Америки, Израиля, а также мусульманских стран, которые выступили против использования армянской пропагандой терминологии Холокоста.

Мне передали просьбу остановить протест раввинов по всему миру, который начался после моего видеообращения. Я не могу этого сделать. И я не могу не возмущаться, когда память о Холокосте, о трагедии нашего народа, используется в своих политических целях армянским руководством. Я не могу убедить других раввинов, которые придерживаются того же мнения, что можно позволить так опошлять погибших 6 миллионов наших соплеменников.

Я обращаюсь к тем немногочисленным евреям, которые все еще проживают в Армении, покинуть эту страну. Ведь нельзя жить в стране, где вам угрожают только за то, что другие евреи в других странах имеют другое мнение. Если в Армении считают, что вы ответственны за мои слова, если за мои слова придется отвечать вам, уезжайте из этой страны!

Если вас заставляют выступить за использование памяти Холокоста в гнусных политических целях, уезжайте оттуда!

Уезжайте в страну, где еврея не тронут за слова его единоверца. А лучше приезжайте в Азербайджан, где к евреям относятся как к братьям!

Те, кто хотят, могут со мной связаться через Facebook, и я публично обязуюсь, что вас здесь примут, примут радушно, предоставят азербайджанское гражданство, и, конечно же, обеспечат вашу безопасность. Даже в Израиле заявляют, что Азербайджан является одним из самых безопасных мест для проживания евреев.

Не ждите пока кто-то в Армении решит выместить на вас свою ненависть!

Мне известно, что на отдельных евреев Еревана уже оказывается давление с тем, чтобы они выступили в поддержку Армении. Но это уже будет подобно признанию в любви, но с ножом у горла!".

На персональной Facebook-странице раввин Исаев пояснил, кому конкретно он готов помочь с обустройством в Азербайджане: "Если у вас хоть один из родителей - еврей, у вас есть свидетельство о его рождении, выпущенное до 1991 года, обратитесь ко мне, я помогу вам перебраться в Азербайджан".

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Версия на азербайджанском языке Ravvin Ermənistandakı yəhudilərə müraciət edib: "Təhlükəsizlik üçün Azərbaycana gedin!"

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