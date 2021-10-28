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Бакинский олимпийский стадион будет подсвечен в цвета флага Турции

Бакинский олимпийский стадион будет подсвечен в цвета флага Турции 29 октября Бакинский олимпийский стадион (БОС) будет подсвечен в цвета флага Турции.
В регионе
28 октября 2021 г. 23:43
Бакинский олимпийский стадион будет подсвечен в цвета флага Турции

29 октября Бакинский олимпийский стадион (БОС) будет подсвечен в цвета флага Турции.

Как сообщили Report в БОС, это связано с празднованием дня Турецкой Республики.

"После распада Османской империи братская страна, которая под руководством Мустафы Кемаля Ататюрка вела справедливую войну с объединенными силами союзников и победила, 29 октября 1923 года была провозглашена республикой по решению Великого национального собрания Турции. 29 октября фасад стадиона будет освещен в цвета флага Турецкой Республики c целью поздравить народ братской страны и разделить их радость", - заявили в БОС.

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Версия на азербайджанском языке Bakı Olimpiya Stadionu Türkiyə bayrağı ilə işıqlandırılacaq

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