Бакинский олимпийский стадион будет подсвечен в цвета флага Турции

29 октября Бакинский олимпийский стадион (БОС) будет подсвечен в цвета флага Турции.

29 октября Бакинский олимпийский стадион (БОС) будет подсвечен в цвета флага Турции.

Как сообщили Report в БОС, это связано с празднованием дня Турецкой Республики.

"После распада Османской империи братская страна, которая под руководством Мустафы Кемаля Ататюрка вела справедливую войну с объединенными силами союзников и победила, 29 октября 1923 года была провозглашена республикой по решению Великого национального собрания Турции. 29 октября фасад стадиона будет освещен в цвета флага Турецкой Республики c целью поздравить народ братской страны и разделить их радость", - заявили в БОС.