БИГ проведет в Стамбуле международную конференцию на тему деколонизации

24 февраля в Стамбуле при организации Бакинской инициативной группы (БИГ) пройдет международная конференция на тему "Деколонизация: Новый ренессанс".
Как сообщает турецкое бюро Report, сегодня в Стамбуле состоялась пресс-конференция перед предстоящим мероприятием.
В конференции ожидается участие 50 делегатов из 13 стран и 4 международных организаций.
Представители движений за независимость французских колоний из Новой Каледонии, Французской Полинезии, Французской Гвианы, Мартиники и Гваделупы представят всему миру факты о последствиях колониальной политики Франции.
Бакинская инициативная группа была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджана.
БИГ поддерживает борьбу за свободу народов различных регионов мира, все еще страдающих от колонизации в XXI веке.
До сегодняшнего дня БИГ провел шесть международных конференций, посвященных теме деколонизации.