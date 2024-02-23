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БИГ проведет в Стамбуле международную конференцию на тему деколонизации

БИГ проведет в Стамбуле международную конференцию на тему деколонизации 24 февраля в Стамбуле при организации Бакинской инициативной группы (БИГ) пройдет международная конференция на тему "Деколонизация: Новый ренессанс".
В регионе
23 февраля 2024 г. 18:25
БИГ проведет в Стамбуле международную конференцию на тему деколонизации

24 февраля в Стамбуле при организации Бакинской инициативной группы (БИГ) пройдет международная конференция на тему "Деколонизация: Новый ренессанс".

Как сообщает турецкое бюро Report, сегодня в Стамбуле состоялась пресс-конференция перед предстоящим мероприятием.

В конференции ожидается участие 50 делегатов из 13 стран и 4 международных организаций.

Представители движений за независимость французских колоний из Новой Каледонии, Французской Полинезии, Французской Гвианы, Мартиники и Гваделупы представят всему миру факты о последствиях колониальной политики Франции.

Бакинская инициативная группа была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджана.

БИГ поддерживает борьбу за свободу народов различных регионов мира, все еще страдающих от колонизации в XXI веке.

До сегодняшнего дня БИГ провел шесть международных конференций, посвященных теме деколонизации.

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Версия на английском языке Baku Initiative Group to hold international conference on decolonization in Istanbul
Версия на азербайджанском языке ФотоBakı Təşəbbüs Qrupu İstanbulda “Dekolonizasiya: İntibahın oyanışı” adlı beynəlxalq tədbir keçirəcək

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