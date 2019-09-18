Бакинец официально вступил в должность губернатора Санкт-Петербурга

Александр Беглов, победивший на выборах губернатора Санкт-Петербурга, вступил в должность главы города.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, официальная церемония прошла на заседании Законодательного собрания в Мариинском дворце.

А.Беглов принес присягу на Уставе Санкт-Петербурга перед депутатами Законодательного собрания города, судьями городского Уставного суда, почетными гражданами Петербурга и гостями церемонии.

На церемонии присутствовали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Конституционного суда Российской Федерации Валерий Зорькин, полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, почетные граждане Санкт-Петербурга, депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и другие гости.

Отметим, что губернатора Санкт-Петербурга избирают сроком на 5 лет. Согласно Уставу города, глава города вступает в должность на заседании Законодательного собрания на седьмой день со дня официального опубликования результатов выборов.

Александр Беглов родился 19 мая 1956 года в Баку.