Бакинец лидирует на выборах губернатора в Санкт-Петербурге

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга самовыдвиженец Александр Беглов лидирует на выборах главы города с 64,58% голосов.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом свидетельствуют данные ЦИК России после обработки 95% протоколов.

У Надежды Тихоновой от "Справедливой России" - 16,87%, Михаила Амосова ("Гражданская платформа") - 15,9% голосов избирателей.

По данным Санкт-Петербургской избирательной комиссии, явка избирателей на прошедших накануне выборах губернатора города на 18.00 по Москве составила 23,69%.

Отметим, что Александр Беглов родился 19 мая 1956 года в Баку.