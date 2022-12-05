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Байрамов: Интенсивность переговоров является свидетельством активного диалога Баку и Москвы

Байрамов: Интенсивность переговоров является свидетельством активного диалога Баку и Москвы Интенсивность переговоров между Азербайджаном и Россией на всех уровнях являются свидетельством активного диалога между двумя странами.
В регионе
5 декабря 2022 г. 13:59
Байрамов: Интенсивность переговоров является свидетельством активного диалога Баку и Москвы

Интенсивность переговоров между Азербайджаном и Россией на всех уровнях является свидетельством активного диалога между двумя странами.

Как передает Report, об этом глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

"Наши регулярные контакты на двусторонней основе и в рамках международных мероприятий стали доброй традицией. Интенсивность переговорного процесса между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, начиная с уровня лидеров, на уровне глав правительств, соответствующих министерств, глав субъектов Федерации, являются наглядной демонстрацией широкого спектра интенсивности диалога между нашими странами",- заявил глава МИД Азербайджана.

Он напомнил, что в этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Россией: "Этот год особенный - юбилейный. Подводя итоги, оглянувшись на прошедшие 30 лет, мне кажется очень хорошая возможность наметить, проанализировать планы на будущее".

"Важной тематикой сегодняшних обсуждений станет постконфликтная тематика, ход исполнения трехсторонних договоренностей",- добавил Байрамов.

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Версия на английском языке Bayramov: Intensity of talks - evidence of active Baku-Moscow dialogue
Версия на азербайджанском языке Bayramov: “Danışıqların intensivliyi rəsmi Bakı ilə Moskva arasında aktiv dialoqun sübutudur”

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