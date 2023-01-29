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Байрактар: Покупатели F-35 не могут использовать их без разрешения США

Байрактар: Покупатели F-35 не могут использовать их без разрешения США Покупатели американских истребителей F-35 не могут использовать их самостоятельно, без разрешения Вашингтона.
В регионе
29 января 2023 г. 18:22
Байрактар: Покупатели F-35 не могут использовать их без разрешения США

Покупатели американских истребителей F-35 не могут использовать их самостоятельно, без разрешения Вашингтона.

Как передает Report со ссылкой на TGRT Haber, об этом заявил глава правления турецкой компании Baykar Сельджук Байрактар.

"Посмотрите на страны, которые покупают F-35, и посмотрите на то, с какими проблемами они сталкиваются. Они говорят, что не могут использовать их самостоятельно без разрешения США. Высокие технологии сопровождаются оковами", - сказал он.

По словам Байрактара, суверенитет страны возможен только тогда, когда она разрабатывает собственные технологии. Он подчеркнул, что даже самое передовое решение, которое приобретается извне, гораздо хуже самой посредственной технологии, созданной своими силами.

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