Байрактар: Для восстановления энергосистемы Сирии требуются инвестиции

Представители турецкого Минэнерго провели оценку инфраструктуры электроэнергетики Сирии. Для ее восстановления необходимы инвестиции, международное сообщество должно оказать в этом помощь.

Представители турецкого Минэнерго провели оценку инфраструктуры электроэнергетики Сирии. Для ее восстановления необходимы инвестиции, международное сообщество должно оказать в этом помощь.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.

"Делегация министерства, отправившаяся в Сирию на прошлой неделе, уже вернулась. Специалисты сделали вывод, что энергетическая инфраструктура страны не очень хороша, для ее восстановления требуется много инвестиций. Международное сообщество должно помочь в восстановлении Сирии", - заявил министр.

Байрактар также сообщил о начале поставок из Турции электроэнергии в Сирию, в частности в города Алеппо и Африн.

"Мы можем расширить эти поставки дальше на юг. Кроме того, можно поставлять топливо для дизельных генераторов", - отметил министр.

Ранее глава Минэнерго Турции сообщал о планах подготовки совместно с новыми властями Сирии генерального плана развития ее электроэнергетики.