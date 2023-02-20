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Байден сообщил, что страны Запада пообещали передать Киеву около 700 танков

Байден сообщил, что страны Запада пообещали передать Киеву около 700 танков США и их союзники по всему миру пообещали передать Киеву около 700 танков и "тысячи" единиц другой бронетехники.
В регионе
20 февраля 2023 г. 16:14
Байден сообщил, что страны Запада пообещали передать Киеву около 700 танков

США и их союзники по всему миру пообещали передать Киеву около 700 танков и "тысячи" единиц другой бронетехники.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Джо Байден в понедельник на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Американский лидер отметил, что США удалось создать коалицию стран от Атлантического океана до Тихого, состоящую из более чем 50 государств.

"Все мы обязались поставить около 700 танков и тысячи бронемашин, тысячу артиллерийских систем, более двух миллионов артиллерийских снарядов, более 50 передовых реактивных систем залпового огня <....> и системы ПВО", - отметил он.

По словам президента США, все это необходимо для того, чтобы обеспечить оборону Украины.

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