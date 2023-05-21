Байден: Россия потеряла в боях за Бахмут 100 000 человек

Президент США Джо Байден заявил, что Россия потеряла в боях за Бахмут более 100 тысяч человек.

Россия потеряла в боях за Бахмут более 100 тысяч человек.

Как передает Report, об этом на пресс-конференции после саммита G7 в Японии заявил президент США Джо Байден.

"О Бахмуте говорят - потеряли его или нет. Правда в том, что Россия понесла потери более 100 000 человек в Бахмуте. Это тяжело будет заменить. Не важно, оккупирован он или нет – там все равно не осталось много зданий. Это существенно разрушенный город. Но им удалось сковать очень много российских войск, включая группу Вагнера", – сказал он.

Байден говорил о Бахмуте в контексте ожидаемого контрнаступления Украины и возможности участия в нем истребителей F-16.

Президент США считает, что F-16 не помогли бы Украине в Бахмуте и не успеют помочь во время ожидаемого контрнаступления.

"Но они будут задействованы в том случае, если Украина добьется успехов в краткосрочной перспективе", - подчеркнул президент.