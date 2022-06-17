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Байден: Путин не остановится на Украине, Европе грозит хаос

Байден: Путин не остановится на Украине, Европе грозит хаос "Президент России Владимир Путин не планирует останавливаться только на Украине. Если бы НАТО не отреагировало, война и хаос угрожали бы всей Европе".
В регионе
17 июня 2022 г. 18:04
Байден: Путин не остановится на Украине, Европе грозит хаос

"Президент России Владимир Путин не планирует останавливаться только на Украине. Если бы НАТО не отреагировало, война и хаос угрожали бы всей Европе".

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом президент США Джо Байден заявил в интервью Associated Press.

Как отметил Байден, несмотря на политические риски и удар по американской экономике, США должны были вступить в противостояние с российской агрессией на территории Украины.

"Но вариант ничего не делать был еще хуже. Если бы он вторгся в Украину и взял ее под контроль, как и Беларусь, что уже произошло, это стало бы угрозой для НАТО, и все это могло быть намного хуже", - отметил президент.

По словам президента США, военная агрессия России могла бы угрожать хаосом в Европе.

"Вы уже видели, что они делают в Беларуси. Что произошло бы с соседними странами. Посмотрите, что произошло бы с Польшей, Чехией и другими членами НАТО. Кстати, Путин назвал одной из причин, почему он это начал, то, что не хотел, чтобы они присоединились к НАТО", - отметил Байден.

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Версия на азербайджанском языке Bayden: “Putin yalnız Ukrayna ilə kifayətlənməyi planlaşdırmır”

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