Байден призвал Конгресс срочно утвердить помощь Украине на 33 млрд долларов

Президент США Джозеф Байден призвал конгресс как можно скорее утвердить выделение 33 миллиардов долларов дополнительной помощи Украине, в том числе в военной сфере.

Президент США Джозеф Байден призвал конгресс как можно скорее утвердить выделение 33 миллиардов долларов дополнительной помощи Украине, в том числе в военной сфере.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил он во время поездки на завод в штате Алабама, где производят противотанковые ракетные комплексы Javelin для Украины.

"Я призываю конгресс оперативно одобрить это финансирование, чтобы помочь Украине продолжить успешно противостоять российской агрессии", - сказал он.

Байден на прошлой неделе запросил у конгресса 33 миллиарда долларов для оказания дополнительной военной, экономической и гуманитарной помощи Украине.