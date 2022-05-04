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Байден призвал Конгресс срочно утвердить помощь Украине на 33 млрд долларов

Байден призвал Конгресс срочно утвердить помощь Украине на 33 млрд долларов Президент США Джозеф Байден призвал конгресс как можно скорее утвердить выделение 33 миллиардов долларов дополнительной помощи Украине, в том числе в военной сфере.
В регионе
4 мая 2022 г. 05:17
Байден призвал Конгресс срочно утвердить помощь Украине на 33 млрд долларов

Президент США Джозеф Байден призвал конгресс как можно скорее утвердить выделение 33 миллиардов долларов дополнительной помощи Украине, в том числе в военной сфере.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил он во время поездки на завод в штате Алабама, где производят противотанковые ракетные комплексы Javelin для Украины.

"Я призываю конгресс оперативно одобрить это финансирование, чтобы помочь Украине продолжить успешно противостоять российской агрессии", - сказал он.

Байден на прошлой неделе запросил у конгресса 33 миллиарда долларов для оказания дополнительной военной, экономической и гуманитарной помощи Украине.

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Версия на азербайджанском языке Bayden Konqresi Ukraynaya 33 milyard dollarlıq yardımı tezliklə təsdiqləməyə çağırıb

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