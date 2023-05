Байден поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах в Турции

Президент США Джо Байден поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой во втором туре выборов главы турецкого государства.

Как сообщает Report, об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

"Поздравляю президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием. Я жду дальнейшего сотрудничества в качестве союзника по НАТО в сферах двусторонней политики и общих мировых вызовов", - отметил американский лидер.

Congratulations to President Recep Tayyip Erdogan of Türkiye on his re-election.



I look forward to continuing to work together as NATO Allies on bilateral issues and shared global challenges.