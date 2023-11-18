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Байден обсудил с эмиром Катара необходимость освобождения заложников в Газе

Байден обсудил с эмиром Катара необходимость освобождения заложников в Газе Президент США Джо Байден провел разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, обсудил ситуацию на Ближнем Востоке и необходимость немедленного освобождения заложников в секторе Газа.
В регионе
18 ноября 2023 г. 00:17
Байден обсудил с эмиром Катара необходимость освобождения заложников в Газе

Президент США Джо Байден провел разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, обсудил ситуацию на Ближнем Востоке и необходимость немедленного освобождения заложников в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Лидеры двух стран обсудили срочную необходимость безотлагательного освобождения всех заложников, удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС", - указано в сообщении. Белый дом отметил, что лидеры обсудили усилия по увеличению потока гуманитарной помощи в сектор Газа и решение Израиля о возобновлении поставок топлива. Они также договорились поддерживать тесные контакты, в частности, по упомянутым вопросам.

Напомним, что очередное обострение палестино-израильского конфликта произошло после ракетного обстрела израильской территории рано утром 7 октября со стороны сектора Газа. Израильская армия в ответ на это объявила о "состоянии готовности к войне". 8 октября Израиль официально объявил о переходе страны в "состояние войны".

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Версия на азербайджанском языке Bayden Qətər əmiri ilə Qəzzada girovların azad olunmasını müzakirə edib

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