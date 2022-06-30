Байден обещал Эрдогану заняться вопросом поставок F-16 Турции

Президент США Джо Байден на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Мадриде пообещал ему постараться получить "зеленый свет" от Конгресса по поставкам в Турцию истребителей F-16 Block 70.

Президент США Джо Байден на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Мадриде пообещал ему постараться получить "зеленый свет" от Конгресса по поставкам в Турцию истребителей F-16 Block 70.

Как передает Report, об этом сообщили турецкие СМИ.

"На встрече со стороны президента Эрдогана была поднята тема поставок F-16 Block 70. Байден пообещал постараться получить от Конгресса "зеленый свет" по прибытию в Вашингтон", – отмечает телеканала NTV.

По сообщению телеканала, Турция пока не направила США официальный запрос по закупке истребителей F-16.

"В США всецело поддерживает планы Турции обновить парк истребителей F-16 и продолжают их проработку, отношение Белого дома к этому положительное. США ранее не делали таких заявлений", – отметил телеканал.