О нас
Аудио новости

Байден и Зеленский обсудили ситуацию в Украине

Байден и Зеленский обсудили ситуацию в Украине Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор.
В регионе
11 марта 2022 г. 19:48
Байден и Зеленский обсудили ситуацию в Украине

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом Зеленский написал в Twitter.

Он сообщил Байдену о нынешней ситуации в Украине. Стороны договорились о дальнейшей поддержке обороноспособности Украины и новых санкциях против России.

"Провел субстантивный разговор с президентом США. Дал ему оценку ситуации на поле боя... Мы договорились о дальнейших шагах по поддержке обороны Украины и усилении санкций против России", - отметил президент Украины.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Халаф Халафов: Эвакуация граждан Азербайджана из Украины продолжается
Халаф Халафов: Эвакуация граждан Азербайджана из Украины продолжается
11 марта 2022 г. 19:25
Гаджиев: Президенты Азербайджана и Турции используют все возможности для прекращения войны в Украине
Гаджиев: Президенты Азербайджана и Турции используют все возможности для прекращения войны в Украине
11 марта 2022 г. 18:16
Антон Вачарадзе: Не исключено, что среди жертв репрессий в Грузии больше азербайджанцев
Антон Вачарадзе: Не исключено, что среди жертв репрессий в Грузии больше азербайджанцев
11 марта 2022 г. 16:46
Баронесса Николсон: Великобританию и Азербайджан связывают чрезвычайно прочные отношения
Баронесса Николсон: Великобританию и Азербайджан связывают чрезвычайно прочные отношения
11 марта 2022 г. 14:34
Армянские боевики подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии
Армянские боевики подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии
11 марта 2022 г. 10:34
Президенты Азербайджана и Турции обсудили возможности увеличения поставок газа в Европу
Президенты Азербайджана и Турции обсудили возможности увеличения поставок газа в Европу
10 марта 2022 г. 20:05
Ильхам Алиев пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Азербайджан
Ильхам Алиев пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Азербайджан
10 марта 2022 г. 20:02
Мехрибан Алиева встретилась с торговым посланником премьер-министра Великобритании по Азербайджану
ФотоМехрибан Алиева встретилась с торговым посланником премьер-министра Великобритании по Азербайджану
10 марта 2022 г. 18:25
В Анталии завершилась встреча глав МИД Турции, России и Украины
ФотоВ Анталии завершилась встреча глав МИД Турции, России и Украины
10 марта 2022 г. 13:45
В Молдову направлена специальная группа для эвакуации азербайджанцев
В Молдову направлена специальная группа для эвакуации азербайджанцев
10 марта 2022 г. 11:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi