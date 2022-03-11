Байден и Зеленский обсудили ситуацию в Украине

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор.

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом Зеленский написал в Twitter.

Он сообщил Байдену о нынешней ситуации в Украине. Стороны договорились о дальнейшей поддержке обороноспособности Украины и новых санкциях против России.

"Провел субстантивный разговор с президентом США. Дал ему оценку ситуации на поле боя... Мы договорились о дальнейших шагах по поддержке обороны Украины и усилении санкций против России", - отметил президент Украины.