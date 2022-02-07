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Байден и Шольц в Вашингтоне обсудят ситуацию в Украине и санкции против РФ

Байден и Шольц в Вашингтоне обсудят ситуацию в Украине и санкции против РФ Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц сегодня на встрече в Белом доме обсудят широкий спектр вопросов, в том числе ситуацию вокруг Украины и возможные санкции в отношении РФ в случае российского "вторжения".
В регионе
7 февраля 2022 г. 14:10
Байден и Шольц в Вашингтоне обсудят ситуацию в Украине и санкции против РФ

Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц сегодня на встрече в Белом доме обсудят широкий спектр вопросов, в том числе ситуацию вокруг Украины и возможные санкции в отношении РФ в случае российского "вторжения".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом представитель вашингтонской администрации высокого ранга рассказала журналистам на специальном брифинге, посвященном предстоящим переговорам.

"У лидеров очень насыщенная повестка для обсуждения на завтра. Мы ожидаем, что они будут много говорить о ситуации в Украине и о России. Скорее всего, они обсудят общую обеспокоенность касательно наращивания присутствия российских ВС на границе с Украиной, а также их общую приверженность как текущим дипломатическим усилиям, направленным на то, чтобы подтолкнуть РФ к деэскалации, так и прилагаемые усилия по обеспечению сдерживания дальнейшей российской агрессии. В связи с этим они обсудят наши текущие усилия по подготовке мощного пакета санкций, которые повлекут за собой серьезные издержки [для Москвы] в случае дальнейшего вторжения РФ в Украину", - сказала она.

"В дополнение к этому я ожидаю, что лидеры захотят обсудить их поддержку Западных Балкан - этот регион в Европе является приоритетным и для США, и для Германии, - а также то, как мы можем продолжать способствовать стабильности в регионе и продолжать добиваться прогресса в вопросе дальнейшей европейской интеграции Западных Балкан", - добавила представитель администрации.

По ее словам, помимо этого, президент США и канцлер ФРГ также обсудят вопросы, связанные с Китаем.

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Версия на английском языке Biden and Scholz to discuss Ukraine situation, sanctions against Russia

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