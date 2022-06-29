Байден и Эрдоган встретятся на полях саммита НАТО

Президенты США и Турции Джо Байден и Реджеп Тайип Эрдоган проведут в Мадриде на полях саммита НАТО встречу в двухстороннем формате.

Президенты США и Турции Джо Байден и Реджеп Тайип Эрдоган проведут в Мадриде на полях саммита НАТО встречу в двухстороннем формате.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил Белый дом.

"Президент встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить вопросы совместной обороны и безопасности альянса (НАТО – ред.), а также ряд важных вопросов двухсторонних отношений", - говорится в анонсированном Белым домом расписании Байдена на среду.

США активно склоняли Турцию к тому, чтобы она поддержала вступление в НАТО Финляндии и Швеции. Во вторник вечером стало известно, что Анкара сняла возражения. Ожидается, что на саммите альянса обе скандинавские страны получат приглашение присоединиться к альянсу.

В трехстороннем меморандуме, подписанном руководителями Турции, Швеции и Финляндии, в частности, отмечается, что Хельсинки и Стокгольм обязуются помогать Анкаре бороться против терроризма и не будут оказывать поддержку курдским группировкам, которых турецкая сторона считает террористическими.

Байден заявил, что приветствует договоренности, позволившие Турции снять возражения против рассмотрения заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО.