Байден допустил переговоры с Путиным, но есть условие

Президент США Джо Байден считает возможными переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным, но только если он будет намерен закончить войну против Украины.

Президент США Джо Байден считает возможными переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным, но только если он будет намерен закончить войну против Украины.

Как передает Report, об этом сообщает в Twitter журналист Politico Эли Стоколс.

"Я готов поговорить с Путиным, если, действительно, в нем есть заинтересованность - он ищет способ закончить войну. Пока он этого не сделал", - отметил лидер США.

Байден также добавил, что его переговоры с Путиным возможны только в случае, если союзники по НАТО одобрят такую инициативу.

Президент подчеркнул, что российский президент "просчитался по всем пунктам", и мысль о его победе над Украиной даже "невозможно представить".