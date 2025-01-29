Бахтиёр Саидов: Трансафганская железная дорога станет частью глобальной цепочки поставок

Трансафганская железная дорога станет одним из звеньев международной цепочки поставок и усилит транспортное сообщение между регионами.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов на совместной пресс-конференции глав МИД Азербайджана, Турции и Узбекистана в Анкаре.

По его словам, стороны обсудили возможности использования Узбекистана в качестве транспортно-логистического хаба для выхода турецких и азербайджанских компаний на новые рынки.

"Одной из ключевых тем стало строительство Трансафганской железной дороги. Этот масштабный проект не только соединит Центральную и Южную Азию, но и станет частью глобальной цепочки поставок", - отметил Саидов.

По его словам, также обсуждалось расширение грузоперевозок по международному мультимодальному транспортному коридору, включающему Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан, Грузию, Турцию и Европу.