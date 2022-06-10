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Бахруз Набиев: Из Азербайджана в Турцию доставлены 13 карабахских скакунов

Бахруз Набиев: Из Азербайджана в Турцию доставлены 13 карабахских скакунов "Фестиваль культуры этноспорта проводится уже в пятый раз. Азербайджан на этом фестивале в этом году представлен во второй раз. Наше предыдущее участие было в 2019 году. В то время карабахская проблема еще продолжалась, и карабахские скакуны, как и оккупи
В регионе
10 июня 2022 г. 19:06
Бахруз Набиев: Из Азербайджана в Турцию доставлены 13 карабахских скакунов

"Фестиваль культуры этноспорта проводится уже в пятый раз. Азербайджан на этом фестивале в этом году представлен во второй раз. Наше предыдущее участие было в 2019 году. В то время карабахская проблема еще продолжалась, и карабахские скакуны, как и оккупированные земли, были нашей болью. Сейчас мы с чувством гордости показываем Карабах миру".

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь Федерации конного спорта Азербайджана (ФКС) Бахруз Набиев.

Напомнив, что ранее карабахские скакуны участвовали в мероприятиях в Англии, Бахруз Набиев подчеркнул, что ФКС гордится тем, что представляет нашу страну за рубежом.

Генеральный секретарь сообщил, что в этом году Азербайджан на фестивале представляла делегация Госпогранслужбы в составе 60 человек: “Из Азербайджана были доставлены 13 лошадей. Одна из них - лошадь породы Дильбоз. Это одна из древнейших и ценных пород азербайджанских лошадей . Остальные 12 лошадей - карабахской породы”.

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Версия на азербайджанском языке Bəhruz Nəbiyev: "Azərbaycandan Türkiyəyə 13 baş Qarabağ atı gətirilib"

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