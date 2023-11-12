Бахруз Магеррамов: Заявление посла Ирана в Армении противоречит позиции президента Раиси

Заявление посла Ирана в Армении противоречит международному праву и позиции президента

Заявления, прозвучавшие в интервью посла Ирана в Армении Мехди Субхани, противоречат международному праву, добрососедским отношениям между Ираном и Азербайджаном и позиции президента Ирана, озвученные в Узбекистане.

Об этом Report сообщил депутат Милли Меджлиса Бахруз Магеррамов.

По его мнению, поведение посла - самодеятельность: "В намерение Тегерана улучшить отношения с Баку мы не сомневаемся".



Во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Сеид Ибрахим Раиси открыто выразил радость по поводу возвращения Карабаха после долгих лет на свою исконную территорию: "Азербайджан сумел восстановить свою территориальную целостность. Мы надеемся, что Карабах будет восстановлен и реконструирован". Позиция президента Ирана была положительно оценена в Азербайджане на всех уровнях. На фоне этого заявление посла Ирана и его призывы к Азербайджану абсурдны и неприемлемы. Официальный Тегеран, по крайней мере, из уважения к позиции своего президента, должен прояснить этот вопрос и принять надлежащие меры в отношении своего посла, который не придерживается дипломатического этикета", - сказал депутат.