Багаи: С сегодняшнего дня Иран и Армения начнут консультации по Зангезурского коридору

Начиная с сегодняшнего дня состоятся консультации между Ираном и Арменией на высоком уровне между иранскими и армянскими официальными лицами по Зангезурскому коридору.
11 августа 2025 г. 12:20
Багаи: С сегодняшнего дня Иран и Армения начнут консультации по Зангезурского коридору

Начиная с сегодняшнего дня состоятся консультации между Ираном и Арменией на высоком уровне между иранскими и армянскими официальными лицами по Зангезурскому коридору.

Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи.

"Сегодня и завтра состоятся консультации на высоком уровне между иранскими и армянскими официальными лицами по Зангезурскому соглашению. С точки зрения политических, экономических и добрососедских отношений для нас естественно участвовать в любом процессе, определяющем развитие событий. Мы находились в тесном контакте с властями Армении и Азербайджана. Завтрашний визит заместителя министра иностранных дел в Армении направлен именно на это", - сказал он.

По его словам, Тегеран поддерживает тесные отношения с соседними странами на Южном Кавказе, и выстраивает отношения как с Азербайджаном, так и с Арменией на принципах добрососедства и взаимной выгоды.

Он также отметил, что парафирование мирного договора между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне может стать поворотным моментом для мира и стабильности в регионе.

