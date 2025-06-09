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Багаи: Иран в ближайшее время передаст США предложения по ядерной программе

Багаи: Иран в ближайшее время передаст США предложения по ядерной программе Иранская сторона в ближайшее время передаст США предложения по ядерной программе Ирана при посредничестве Омана.
В регионе
9 июня 2025 г. 15:15
Багаи: Иран в ближайшее время передаст США предложения по ядерной программе

Иранская сторона в ближайшее время при посредничестве Омана передаст США предложения по ядерной программе Ирана.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на представителя МИД ИРИ Эсмаила Багаи.

Он призвал Вашингтон не упускать эту возможность и отнестись к предложениям серьезно.

Касаясь возможности проведения нового раунда переговоров между США и Ираном, Багаи заявил, что об этом будет объявлено в случае принятия решения.

В конце мая в Тегеране получили американские предложения по достижению соглашения в ядерной сфере.

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Версия на азербайджанском языке Bəqai: İran tezliklə ABŞ-yə nüvə proqramı ilə bağlı təkliflər təqdim edəcək

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