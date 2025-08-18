Багаи: Иран и МАГАТЭ в ближайшее время могут провести новый раунд переговоров

Иран и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) могут провести новый раунд переговоров ближайшие дни.

Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

"Целью визита заместителя генерального директора МАГАТЭ на прошлой неделе в Иран была проработка формата взаимодействия Ирана и агентства после израильских и американских атак на мирные ядерные объекты Ирана. Этот визит был совершен с целью выработки действий в подобных ситуациях. Возможно, в ближайшие дни состоится очередной раунд переговоров между Ираном и МАГАТЭ", - отметил он.