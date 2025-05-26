Багаи: Иран готов к компромиссам по ядерной программе

Иран открыт для компромиссов на переговорах с США по его ядерной программе, однако вопрос обогащения урана и мирной атомной энергетики обсуждению не подлежит.

Иран открыт для компромиссов на переговорах с США по его ядерной программе, однако вопрос обогащения урана и мирной атомной энергетики обсуждению не подлежит.

Как передает Report, об этом заявил в интервью телеканалу CNN официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

"Если цель (переговоров) заключается в том, чтобы получить гарантии того, что Иран в рамках ядерной программы не будет создавать оружие, я думаю, мы могли бы это сделать довольно просто. В случае, если намерение США состоит в том, чтобы лишить иранцев права на мирную ядерную энергию, это поставит под сомнение весь процесс", - сказал он.

Багаи также добавил, что Тегеран будет обеспечивать свою безопасность и не станет поддаваться давлению в ходе переговоров с США.

"Иранцы не будут поддаваться какому-либо давлению. Мы, безусловно, будем защищать свою национальную безопасность", - заверил дипломат.