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Багаи: Иран готов к компромиссам по ядерной программе

Багаи: Иран готов к компромиссам по ядерной программе Иран открыт для компромиссов на переговорах с США по его ядерной программе, однако вопрос обогащения урана и мирной атомной энергетики обсуждению не подлежит.
В регионе
26 мая 2025 г. 22:23
Багаи: Иран готов к компромиссам по ядерной программе

Иран открыт для компромиссов на переговорах с США по его ядерной программе, однако вопрос обогащения урана и мирной атомной энергетики обсуждению не подлежит.

Как передает Report, об этом заявил в интервью телеканалу CNN официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

"Если цель (переговоров) заключается в том, чтобы получить гарантии того, что Иран в рамках ядерной программы не будет создавать оружие, я думаю, мы могли бы это сделать довольно просто. В случае, если намерение США состоит в том, чтобы лишить иранцев права на мирную ядерную энергию, это поставит под сомнение весь процесс", - сказал он.

Багаи также добавил, что Тегеран будет обеспечивать свою безопасность и не станет поддаваться давлению в ходе переговоров с США.

"Иранцы не будут поддаваться какому-либо давлению. Мы, безусловно, будем защищать свою национальную безопасность", - заверил дипломат.

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Версия на азербайджанском языке Baqai: İran nüvə proqramı ilə bağlı güzəştə hazırdır

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