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    Бадри Наджкебия: Грузия должна быть осторожна при оказании помощи Армении, нужно учитывать интересы Азербайджана

    Как политик, я считаю, что эти переговоры останутся переговорами и ничего реализовано не будет

    Тбилиси. 26 декабря. REPORT.AZ/ "Грузия придерживается добрососедских отношений с государствами региона. Но это не означает, что нужно делать уступки Армении".

    Об этом грузинскому бюро Report сообщил политолог, заслуженный журналист Грузии Бадри Наджкебия.

    Наджкебия сказал, что народы Азербайджана и Грузии - братские и дружественные.

    "Сегодня отмечаем 25-летие дипломатических отношений. Для нас это очень значимое событие. Азербайджан всегда был рядом с грузинском народом, особенно в самые тяжелые дни, поддерживал нас, оказывал братскую помощь", - отметил политолог.

    Б. Наджкебия затем отметил: ”Сегодня идут переговоры по поводу открытия дороги через Абхазию и Южную Осетию как помощь Армении. Думаю, что грузинское государство должно быть осторожным. Нужно учитывать интересы Азербайджана и грузинского народа".

    "Как политик, я считаю, что эти переговоры останутся переговорами и ничего реализовано не будет", – отметил заслуженный журналист Г. Наджкебия. 

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