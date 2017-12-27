Бадри Наджкебия: Грузия должна быть осторожна при оказании помощи Армении, нужно учитывать интересы Азербайджана

Тбилиси. 26 декабря. REPORT.AZ/ "Грузия придерживается добрососедских отношений с государствами региона. Но это не означает, что нужно делать уступки Армении".

Об этом грузинскому бюро Report сообщил политолог, заслуженный журналист Грузии Бадри Наджкебия.

Наджкебия сказал, что народы Азербайджана и Грузии - братские и дружественные.

"Сегодня отмечаем 25-летие дипломатических отношений. Для нас это очень значимое событие. Азербайджан всегда был рядом с грузинском народом, особенно в самые тяжелые дни, поддерживал нас, оказывал братскую помощь", - отметил политолог.

Б. Наджкебия затем отметил: ”Сегодня идут переговоры по поводу открытия дороги через Абхазию и Южную Осетию как помощь Армении. Думаю, что грузинское государство должно быть осторожным. Нужно учитывать интересы Азербайджана и грузинского народа".

"Как политик, я считаю, что эти переговоры останутся переговорами и ничего реализовано не будет", – отметил заслуженный журналист Г. Наджкебия.