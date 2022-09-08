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AzTV подготовил репортаж о вандализмах армян в Лачыне

AzTV подготовил репортаж о вандализмах армян в Лачыне Азербайджанское Телевидение (AzTV) подготовило репортаж о вандализмах армян в городе Лачыне, который был возвращен под контроль Азербайджана.
В регионе
8 сентября 2022 г. 00:08
AzTV подготовил репортаж о вандализмах армян в Лачыне

Азербайджанское Телевидение (AzTV) подготовило репортаж о вандализмах армян в городе Лачыне, который был возвращен под контроль Азербайджана.

Как передает Report, в материале под названием "Очередное проявление вандального мышления: армяне подожгли кладбища в Лачыне" отражено, что до того, как покинуть Лачын армяне подожгли здесь дома, жилые здания, леса и даже кладбища.

В сюжете также уделено место кадрам, недавно сделанным в городе известным фотожурналистом Реза Дегати.

Он заснял, как армяне надругались над могилами азербайджанцев, сожгли дома, леса и кладбища.

Р.Дегати подчеркивает, что за 30-летний период оккупации азербайджанских земель армянами около миллиона азербайджанцев были вынуждены покинуть свои дома, а армяне сожгли их кладбища и разграбили дома.

Представляем вниманию репортаж AzTV:

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Версия на азербайджанском языке AzTV Laçında ermənilərin vandalizmi ilə bağlı reportaj hazırlayıb

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