AzTV подготовил репортаж о вандализмах армян в Лачыне

Азербайджанское Телевидение (AzTV) подготовило репортаж о вандализмах армян в городе Лачыне, который был возвращен под контроль Азербайджана.
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В сюжете также уделено место кадрам, недавно сделанным в городе известным фотожурналистом Реза Дегати.
Он заснял, как армяне надругались над могилами азербайджанцев, сожгли дома, леса и кладбища.
Р.Дегати подчеркивает, что за 30-летний период оккупации азербайджанских земель армянами около миллиона азербайджанцев были вынуждены покинуть свои дома, а армяне сожгли их кладбища и разграбили дома.
Представляем вниманию репортаж AzTV: