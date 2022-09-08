AzTV подготовил репортаж о вандализмах армян в Лачыне

Азербайджанское Телевидение (AzTV) подготовило репортаж о вандализмах армян в городе Лачыне, который был возвращен под контроль Азербайджана.

Азербайджанское Телевидение (AzTV) подготовило репортаж о вандализмах армян в городе Лачыне, который был возвращен под контроль Азербайджана.

Как передает Report , в материале под названием "Очередное проявление вандального мышления: армяне подожгли кладбища в Лачыне" отражено, что до того, как покинуть Лачын армяне подожгли здесь дома, жилые здания, леса и даже кладбища.

В сюжете также уделено место кадрам, недавно сделанным в городе известным фотожурналистом Реза Дегати.

Он заснял, как армяне надругались над могилами азербайджанцев, сожгли дома, леса и кладбища.

Р.Дегати подчеркивает, что за 30-летний период оккупации азербайджанских земель армянами около миллиона азербайджанцев были вынуждены покинуть свои дома, а армяне сожгли их кладбища и разграбили дома.

Представляем вниманию репортаж AzTV: