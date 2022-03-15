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"Азов" уничтожил уничтожил части 22 бригады ГРУ РФ и много техники

"Азов" уничтожил уничтожил части 22 бригады ГРУ РФ и много техники Украинские защитники продолжают оборонять Мариуполь, который окружили российские войска. В тяжелых боях полк "Азов" уничтожил много тяжелой техники противника.
В регионе
15 марта 2022 г. 16:03
Азов уничтожил уничтожил части 22 бригады ГРУ РФ и много техники

Украинские защитники продолжают оборонять Мариуполь, который окружили российские войска. В тяжелых боях полк "Азов" уничтожил много тяжелой техники противника.

Об этом передает Report, об этом говорится в Telegram-канале "Азова".

"Можно вечно смотреть на огонь, воду и как "Азов" уничтожает технику русских", - отметили воины.

Также сообщается, что в боях за Мариуполь бойцы полка ликвидировали генерал-майора российских воск, имя и фамилия которого пока неизвестны, а также уничтожили части 22 бригады ГРУ РФ.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Azov" Rusiyanın xüsusi təyinatlı briqadasının bölməsini məhv edib

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