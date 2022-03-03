Азиатский инфраструктурный банк приостановил проекты в России и Беларуси

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) в связи военными действиями в Украине приостановил проекты, связанные с РФ и Беларуси.

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) в связи военными действиями в Украине приостановил проекты, связанные с РФ и Беларуси.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте финансовой организации.

"АБИИ думает о каждом, на ком отразилось война на Украине, и выражает им сочувствие, - отмечается в нем. - Руководство [банка] приняло решение, согласно которому вся деятельность, касающаяся России и Белоруссии, приостановлена и находится на рассмотрении".

В заявлении уточняется, что АБИИ "активно изучает ситуацию" и будет тесно взаимодействовать с многосторонними организациями для оказания оперативной поддержки нуждающимся сторонам.

АБИИ с учетным капиталом в 100 млрд долларов США был создан по инициативе Пекина для финансирования инфраструктурных проектов стран региона. Банк начал осуществлять операции в 2016 году, к настоящему времени он насчитывает 105 участников. Россия стала обладателем 65 362 акций банка, получив 5,92% голосов. Вместе с РФ в тройку главных учредителей входят Китай (26,06%) и Индия (7,5%).