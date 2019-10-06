​Азербайджанец создает политическую партию в России

В среду, 9 октября в центральном офисе агентства "Интерфакс" состоится пресс-конференция для российских и иностранных журналистов на тему: "Создание новой политической партии Союз справедливых сил России (СССР) - Веление времени".

Как сообщает московский корреспондент Report, организатором мероприятия выступила Всероссийская политическая партия "Союз справедливых сил России (СССР)".

Председателем оргкомитета партии является учредитель ООО Международной Юридической Компании "Эльман Групп", азербайджанец по национальности Эльман Пашаев.

Отметим, что идея создания партии возникла 9 июня 2019 года. В бизнес-центре Москвы собрались представители разных профессий, политических убеждений, национальностей, чтобы обсудить возможное участие в избирательной компании в Московскую Городскую Думу. Предметом обсуждения стали вопросы, как экономического, так и политического характера.

В результате, присутствующие решили не баллотироваться в Московскую Городскую Думу, справедливо полагая, что круг обсуждаемых вопросов гораздо шире, чем московские проблемы, имеющие в основном хозяйственный характер. Решили заняться реализацией задач общероссийских характера, создав для этого новую политическую организацию. Основной ее целью, по мнению участников, должно стать создание и развитие справедливого общества в многонациональной России.

В данный момент оргкомитет партии формирует региональные структуры в регионах РФ.

В дальнейшем, партия будет принимать участие в выборах всех уровней власти, в том числе в Государственную думу 2021 года.

Игбал Рустамов.