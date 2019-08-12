​Азербайджанцы Саратова требуют переименовать "Арцах"

Инициативная группа этнических азербайджанцев, проживающих в Саратовской области, обратилась к губернатору области Валерию Радаеву с просьбой переименовать армянское кафе.

Об этом корреспонденту российского бюро Report заявил председатель Региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области (РНКАА МО) Эльшан Ибрагимов.

Речь в письме идёт о гостинице-кафе "Арцах", расположенном в Саратовской области, Татищевский район, на 33-м км трассы Саратов-Петровск района Саратовской области.

""Карабахская Республика" (Арцах) - непризнанное государство, провозглашённое после референдума 10.12.1991 г., который не был признан международным сообществом и Россией. Совет безопасности ООН, Генеральная ассамблея ООН, Совет Европы и ряд других международных организаций не признают самопровозглашенную республику и не раз высказывались в поддержку территориальной целостности Азербайджана. Эта позиция закреплена в соответствующих резолюциях ООН: 822 (30 апреля 1993), 853 (29 июля 1993), 874 (14 октября 1993), 884 (12 ноября 1993)", - говорится в обращении.

По словам Ибрагимова, несмотря на то, что название кафе, на первый взгляд, безобидное и личное дело собственника, однако оно может привести к конфликту на национальной почве: "По этой трассе проезжают представители многих народов, в том числе азербайджанцы, среди которых и участники, и инвалиды конфликта, и молодежь, потерявшая своих родных, которые в эмоциях негодования могут привести к ненужным провокациям, вплоть до межнационального конфликта".

"Просим Вас лично вмешаться в разумное решение данной проблемы в соответствии с ФЗ №284 от 22 октября 2013 г., чтобы избежать и не допустить провокаций и межэтнического конфликта в области", - заключил председатель РНКАА МО.

Игбал Рустамов