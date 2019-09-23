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Азербайджанцы с ограниченными возможностями здоровья провели акцию протеста в Грузии - ФОТО

Азербайджанцы с ограниченными возможностями здоровья провели акцию

Члены Ассоциации азербайджанских инвалидов Грузии провели акцию протеста в Марнеульском районе.

Как передает грузинское бюро Report, акция была проведена перед зданием муниципалитета Марнеульского района.

Участники акции выразили недовольство тем, что руководство Марнеульского района не проявляет должного внимания и заботы об инвалидах.

Председатель Ассоциации Ровшан Алиев сообщил, что права граждан-азербайджанцев Грузии с ограниченными возможностями здоровья и нуждающихся в особой заботе, нарушаются, к их проблемам относятся равнодушно.

Глава Исполнительной власти Марнеульского района Заур Даргаллы на встрече с участниками акции сообщил, что средств местного бюджета на этот год не хватает для решения всех проблем, с которыми сталкиваются инвалиды. Он сказал, что идет работа над бюджетом 2020 года, и проблемы лиц, нуждающихся в особой заботе, начнут решаться с будущего года. 

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