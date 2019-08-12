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Азербайджанцы России отметили Гурбан байрамы - ФОТО

​Азербайджанцы России отметили Гурбан байрамы

В Москве отметили Гурбан байрамы.

По сообщению российского бюро Report, с самого утра наши соотечественники, собравшись, стали поздравлять друг друга. 

Председатель общества "Ахли-Бейт" Низами Балогланов поздравил мусульман со священным праздником, поведав о его роли и значимости в исламском мире. 

Выступившие на праздничном мероприятии верующие рассказали о сути праздника: "Аллаху не нужно ни мясо приносимого в жертву животного, ни его кровь. Суть праздника в готовности поступиться своим во имя Всевышнего и подумать о бедняках".

Затем был совершен праздничный намаз. Председатель общества "Ахли-Бейт" Низами Балогланов отметил Report, что азербайджанцы России продолжают традиции и знакомят с ними молодежь: "Азербайджанцы России привязаны к своей земле, Родине, традициям. Сегодня мы совершили праздничный намаз. В Москве созданы все условия для совершения праздничного жертвоприношения".

Игбал Рустамов

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