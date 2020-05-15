Азербайджанцы рынка "Фуд Сити" вышли на протест

"Торговцы московского рынка "Фуд Сити" устроили акцию протеста из-за повышения арендной платы".

Об этом российскому бюро Report заявил вице-президент Союза азербайджанцев России Эльнур Гусейнов.

"Администрация рынка "Фуд Сити" решила повысить цены на аренду, что неприемлемо в нынешних условиях. Неудивительно, что торговцы вышли на массовый протест. 70% работников рынка азербайджанцы. Мы постоянно поддерживаем с ними связь. Задержанных нет. По нашей информации, среди участников протеста будут выбраны представители, которые проведут переговоры с администрацией рынка", - сказал Гусейнов.

Отметим, что сам владелец "Фуд Сити» опроверг информацию по поводу повышения арендной платы, отметив, что причина была в нехватке торговых мест из-за избытка сезонных продуктов.