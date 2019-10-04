Азербайджанцы Грузии рассказали о проблемах молодежи

Результаты проведенных в Грузии опросов и исследований красноречиво говорят о том, что молодежь страны отягощена безработицей. Этот вопрос по-прежнему весьма актуален в соседней стране. Самый высокий уровень безработицы в Грузии наблюдается среди молодежи.

Грузинское бюро Report провело опрос среди азербайджанцев Грузии относительно их проблем.

Жительница села Ашагы Сарал Марнеульского района, студентка IV курса юридического факультета Государственного университета имени Ивана Джавахишвили Сакина Рустамова:

- Меня очень беспокоит то, как обстоят дела с азербайджанским языком в Грузии. Преподавание азербайджанского языка в школах ведется слабо. Мы - азербайджанцы, и должны беречь свой язык. Не зная родного языка, невозможно освоить другой. Ситуация с азербайджанской литературой тоже безрадостна. Обучение литературе в азербайджанских школах почти не ведется. Азербайджанские школьники не знают своих поэтов, писателей, не читают эпосы и другие образцы литературы. На мой взгляд, необходимо усилить деятельность по сохранению наших национальных ценностей среди азербайджанцев Грузии.

Житель села Шулавер Марнеульского района, студент I курса Сухумского государственного университета РамильГахраманов:

- Проблема преподавания азербайджанского языка остается одной из самых наболевших, но молодежь серьезно обеспокоена и уровнем преподавания грузинского языка. Считаю, что обучение азербайджанскому и грузинскому языкам должно развиваться в равной степени. В сельских школах, где учатся наши соотечественники, грузинский язык преподается слабо. Все это препятствует достижению нашей молодежью поставленных целей. Разумеется, человек старательный и трудолюбивый, задавшись целью, непременно освоит оба языка. Молодежь страдает от безработицы, в частности, это касается азербайджанцев Грузии. Действующие в Грузии азербайджанские и иностранные компании могли предложить молодежи программы стажировки.

Другой проблемой азербайджанской молодежи являются внутрисемейные отношения. Увы, судьбу большинства наших молодых людей предрешают семьи. Сюда относятся ранние браки, прерывание среднего образования детей и перенаправление их в область профессионального образования. В этих семьях родители не учитывают потенциал детей, и таких семей довольно много. Зачастую наши молодые люди по своему усмотрению отказываются от высшего образования. На мой взгляд, в семьях должна вестись просветительская работа. Наша молодежь не решается идти наперекор воле родителей. Это продиктовано внутрисемейными духовными связями. Отношения между родителями и детьми должны носить дружеский характер.

Жительница села Арыхлы Болнисского района, студентка I курса фармакологического факультета Грузинского технического университета Нушаба Исмайлова:

- Преподавание азербайджанского языка и литературы в Грузии ведется довольно слабо. Стремление наших школьников к изучению азербайджанского языка и литературы постепенно сводится на нет. Преподаватели стараются поддерживать в учениках интерес к этим дисциплинам, но окружение учеников, их грузинские друзья всячески этому препятствуют. Не зная родного языка, другой освоить невозможно. У нас крайне ограничена возможность читать художественную литературу на родном языке, смотреть театральные постановки. Восполнить этот пробел нам в какой-то степени помогает азербайджанское телевидение. В некоторых отраслях мы сталкиваемся с дискриминацией, поскольку являемся мусульманами и национальным меньшинством. Подобные случаи удается пресечь, если отстаивать свои права. Факты дискриминации, как правило, имеют место при найме на работу. Нашей молодежи, даже отвечающей всем надлежащим требованиям, чинят препятствия при трудоустройстве.

Студент 4-го курса юридического факультета Государственного университета имени Ивана Джавахишвили Сахавет Бедиев:

- Я очень обеспокоен низким уровнем преподавания азербайджанского языка и литературы в Грузии. Азербайджанская молодежь, особенно сельские жители, весьма ограничены в возможности саморазвития. Центров развития для азербайджанской молодежи очень мало, а те, что действуют, сосредоточены, преимущественно, в городах и райцентрах, и потому недоступны для сельской молодежи. На мой взгляд, создание подобных центров в крупных селах, где живут азербайджанцы, придется, как нельзя, кстати. Некоторые молодежные активисты создали подобные центры за свой счет. Но в этом деле необходима государственная поддержка.

На мой взгляд, наша молодежь допускает большую оплошность, не изучая грузинский язык. К примеру, я изучал его в вузе. Правда, большинство педагогов, преподающих грузинский язык в университетах, - пожилые люди. Молодых специалистов практически нет. В процессе обучения грузинскому языку не предусмотрено практики, а ведь это позволило бы повысить эффективность обучения.

В некоторых государственных и частных структурах к нам, как к меньшинству, относятся предвзято. Деятельность азербайджанцев, работающих в органах местного самоуправления, довольно пассивна. Эти органы не уделяют достаточного внимания социальным и инфраструктурным проблемам, беспокоящих наших соотечественников.